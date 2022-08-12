الحويج يؤكد أهمية دور وزارة السياحة في تحريك عجلة الاقتصاد

التقى وزير الاقتصاد محمد الحويج، مع وكيل وزارة السياحة حنان الحاسي بمقر ديوان الوزارة وذلك لبحث أوجه التعاون في التنمية الاقتصادية ووضع آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

وأكد الحويج، خلال اللقاء على أهمية دور وزارة السياحة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخاصة ما يميز ليبيا جغرافياً حيث تمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي يبلغ مساحته حوالي 2000 كم، كما تشكل الصحاري القسم الأكبر من الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على استكمال خارطة الاستثمار الليبية وتوزيع الفرص الاستثمارية السياحية بالتنسيق مع وزارتا السياحة والحكم المحلي ضمن الخارطة.