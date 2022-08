سميو يؤكد نفاد التطعيمات الروتينية للأطفال وتطعيمات طلبة المدارس

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن إدارة التطعيمات تنتظر استجابة المصرف المركزي في فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية للأطفال وتطعيمات طلبة المدارس بعد نفاد الكميات الموردة من مخازن الإمداد الطبي.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل” اليوم الخميس أضاف :”قدمنا منذ عدة أشهر طلبات لتوفير التطعيمات الروتينية السنوية، وأخذت دورتها المستندية لدى كل الجهات المعنية من وزارة الصحة والإمداد الطبي وديوان المحاسبة”.

ونبه سميو إلى أن الكميات الموردة خلال الفترة الماضية انتهت باستثناء كميات قليلة في المرافق الصحية بالمناطق الموجودة في الأطراف.

