السويحلي: ليبيا لا تعاني انسدادا سياسيا

رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي أن “ليبيا تعاني من صراع على السلطة بين أطراف لا تقبل بحكم الانتخابات”، وفق زعمه.
السويحلي، وفي تغريدة عبر “تويتر”: “ليبيا لا تعاني انسدادا سياسيا بل صراعا على السلطة”، مضيفا أن أطرافا استمرأتها واستعصى فطامها ولا تقبل بالشعب من خلال الصندوق حكما، على حد قوله.
وتابع: “قد يبدو خيار الانتخابات للبعض محفوفا بالعقبات ولكن الجميع بات مقتنعًا بأنه المسار الوحيد لاستعادة الشرعية لمؤسساتنا وفتح آفاق نهضتنا؛ رغم أنه ليس مفروشا بالورود”، بحسب ادعائه.
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