ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس اجتماعًا مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووكيلي وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي وشؤون البلديات مصطفى التركي.

التومي بحسب المكتب الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال قال: إن تواجد عمداء بلديات المنطقة الشرقية هو تأكيد منهم أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بالحكومة، وتعمل تحت إشرافها، ولقاؤهم اليوم لتأكيد ذلك ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وفي كلمة للدرسي أكد ضرورة العمل جميعًا على تفعيل الإدارة المحلية ودعم البلديات في معالجة مشاكلها وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم اللامركزية.

وأشار الدبيية خلال كلمته إلى أن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطنين، وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية وهذا ما نعمل عليه من خلال نقل الاختصاصات،على حد قوله.

هذا وحضر الاجتماع عمداء بلديات المرج، وشحات، ومساعد، وطبرق، وسوسة، وساحل الجبل، والأبرق، ومدور الزيتون، والقيقب، والوفاق، وبئر الأشهب، وعمر المختار، ومرادة، والأبيار، وتوكرة، وردامة، وجردس العبيد، والمليطاتية.

The post الدبيبة لـ عمداء بلديات المنطقة الشرقية: الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية