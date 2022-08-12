الأرصاد الجوية: موجة حارة تُطل برأسها على المنطقة الغربية

أكد الناطق باسم مركز الأرصاد الجوية محيي الدين رمضان أن موجة حر قادمة من تونس تصل إلى مناطق الغرب ابتداء من الأحد القادم.

رمضان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس، أوضح أن أقصى ارتفاع للموجة سيكون يومي الإثنين والثلاثاء، ودرجات الحرارة ستكون في الأربعينات وتنخفض مع نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي يبدأ الجمعة حيث ستشهد المنطقة تيارًا باردًا قادمًا من تونس أيضًا.

رمضان نوه إلى أن المنطقتان الجنوبية والشرقية سيبقى طقسهما مستقرًا ولا تغيرات تذكر، لافتًا إلى أن البحر سيكون هادئ وملائم للسباحة طوال الأسبوع.