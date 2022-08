السويحلي : ليبيا لا تعاني انسداداً سياسيًا بل صراعاً على السلطة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن ليبيا لا تعاني انسداداً سياسيا بل صراعاً على السلطة أطراف استمرأتها واستعصى فطامها ولا تقبل بالشعب من خلال الصندوق حَكَماً،على حد تعبيره.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” ‏قد يبدو خيار الانتخابات للبعض محفوفاً بالعقبات ولكن الجميع بات مقتنعاً بأنه المسار الوحيد لاستعادة الشرعية لمؤسساتنا وفتح آفاق نهضتنا ؛ رغم أنه ليس مفروشا بالورود”.

