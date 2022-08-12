أبوجازية: السعودية خرّجت مبرمجات من أكاديمية “آبل”وتحولت إلى مجتمع ثوري متطور

أشاد وزير الإعلام في النظام السابق، علي ميلاد أبو جازية، بإشراك المرأة السعودية في ميدان العمل، مؤكدا أن المجتمع الرجعي المنغلق فيها تحول إلى مجتمع ثوري متطور.

وقال أبوجازية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في عام 1982 في مدريد التقيت بمجموعة من الشباب السعودي في طريقهم إلى البرازيل لتلقي دورة على قيادة B737 وكانوا كلهم حماس وفرح قالو لي أنهم سيكونوا أول طيارين عرب على البوينغ، قلت لهم عندنا في ليبيا نساء يقدن B727 بل والطيارات الحربية فتعجبوا من ذلك غير مصدقين”.

وأضاف:” قلت لهم أنني سعيد باهتمام السعودية بالتعليم وتطوير قدرات أبنائها، الأمر الذي سيقلب المجتمع الرجعي المنغلق فيها إلى مجتمع ثوري متطور”.

وتابع:” حدث ذلك هناك بعد أربعة عقود، ومن أجمل مظاهرة التي لفتت نظري اليوم، تخريج السعودية لـ188 شابة مبرمجات من أكاديمية أبل، وليدة فكرة سعودية وتنفيذ شركة آبل الرائدة في عالم الرقميات، ليعملن كمطورات ومصممات ورائدات أعمال”.

واستطرد:” تتسابق الشركات على توظيفهن والاستفادة من تكوينهن المتقدم، هنيئا للسعودية وإلى مزيد من التطور والإنجازات، وأرثي حالنا وما أصبحنا عليه”.