مفوضية اللاجئين تعيد تأهيل مركز صحي بأجدابيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المركز الصحي «17 فبراير» في أجدابيا، الذي يقدم خدماته إلى حوالي 1500 شخص شهريا، وذلك تحت إشراف منظمة «أكتد».

وشملت أعمال إعادة التأهيل «تجديد مرافق المياه والنظافة والصرف الصحي، وتركيب أبواب وشبابيك ومكيفات وإضاءة جديدة، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة طلاء المرفق»، وفق بيان صادر، الخميس، عن المفوضية الأممية.

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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاريع سريعة التأثير التي تنفذها المفوضية، والتي تهدف المشاريع إلى تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من الليبيين النازحين والعائدين من النزوح وطالبي اللجوء.

من مراسم الانتهاء من إعادة تأهيل مركز «17 فبراير» بأجدابيا، 11 أغسطس 2022. (مفوضية اللاجئين)