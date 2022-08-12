إحباط تهريب كميات كبيرة من البنزين إلى تونس عبر منفذ رأس أجدير

العنوان

قال، جهاز المباحث الجنائية، اليوم الجمعة، إن أعضاء مكتب منفذ رأس أجدير الحدودي أحبطوا عملية تهريب كميات ضخمة من الوقود عبر المنفذ كانت وراءها شبكة تهريب منظمة.

وأضاف الجهاز، أن أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب، تلقوا في وقت سابق، معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد.

وقال إن بالتأكد من صحة المعلومات وقتها، عن طريق التحري والتقصي والمتابعة، أصدر رئيس المكتب، تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم.

وأوضح، أنه تم العثور على 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس أجدير الحدودي.

وقال الجهاز، “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، فيما تم إحالة الشاحنات المضبوطة الي مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس أجدير من حيث الاختصاص القانوني” .