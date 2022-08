شركة البريقة عن بوادر ازدحام محطات الوقود: مستمرون في تنفيذ كل طلبيات شركات التوزيع

ليبيا – طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر ،مؤكدة بأنها مستمرة في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لاحظت بوادر ازدحام على محطات الوقود.

الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن مستودعات الشركة تعمل بشكل اعتيادي و الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة خاصة أن الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة.

ولفتت إلى أن المواطن لازال ينقاد وراء الإشاعات الخاصة بالوقود والتي ينتج عنها الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ.

شركة البريقة ناشدت المواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم خلق أزمة ترهق بالاصطفاف بالمحطات دونما أي مبرر.

