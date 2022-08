ليبيا – التقى ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 رفقة مقرر المجلس وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز بالعاصمة طرابلس، رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري الانسداد السياسي وأداء الحكومة.

The post مختار ودبرز يبحثان مع الدبيبة الانسداد السياسي وأداء الحكومة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية