ليبيا تحقق ذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

العنوان-قونيا

تحصل لاعب منتخب ليبيا للكرة الحديدية، راشد سويسي، اليوم الجمعة، على المركز الأول وذهبية منافسات الفردي تخصص رافا؛ وذك عقب فوزه على منافسه التركي بنتيجة 12 مقابل 7 ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في قونيا التركية.

ويعتبر التتويج هو الأول على مستوى دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي انطلقت عام 2005 بالسعودية.

وكانت قد توجت ليبيا أمس في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعب علي الصغير، ضمن منافسات الكرة الحديدية تخصص طويل دقة وتصاعدي.