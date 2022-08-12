مجلس الأمن يصوت الإثنين المقبل على اختيار مبعوث أممي جديد لليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين المقبل، على اختيار المستشار الخاص الجديد لدى ليبيا، ‏عقب انتهاء ولاية مستشارة ‎الأمين العام ستيفاني ‎وليامز.

ورشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، قبل ساعات، السنغالي عبد الله بيقالي مبعوثًا أممياً جديدًا لدى ليبيا.

وكلف غويتريش، باثيلي برئاسة وفد أممي زار ليبيا في عام 2021 لتقيم عمل البعثة، وعمل دبلوماسيًا لدى الأمم المتحدة.

وفي 2013، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة سابقا بان كي مون، تعيين باثيلي نائبًا لممثله الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 في وسط أفريقيا ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

في مايو 2015 ، ترأس باثيلي، منتدى بانغي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وخدم باثيلي في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.

كما ترشح لرئاسة السنغال عام 2007 وحصل على المركز السادس ورفض النتائج وطعن في صحتها لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.