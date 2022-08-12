ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 August, 2022

حذّر مصرف ليبيا المركزي المواطنين، من رسائل مُتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت المُختلفة، توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ ماليه، وذلك بهدف خداع المواطنين وإختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الإبتزاز الإلكتروني.

و أكد المصرف حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لِمُحاولات خداع وإحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف، داعيا إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المُحاولات أو تداولها، كما نوّه إلى أن المنشورات التي تمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية المَُّوثّقة عبر منصات التواصل الإجتماعي.