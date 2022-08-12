التائب: القدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء وصلت إلى 5900 ميجاوات

قال الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، إن القدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء وصلت إلى 5900 ميجاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

وأوضح التائب، في إيجاز صحفي، أن شبكة الكهرباء شهدت خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا ملحوظا في ساعات طرح الأحمال، وانقطاع التيار، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب والأحوال الجوية إلى جانب انخفاض إمداد الخط الشرقي خصوصا باحتياجاته من الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن قدرة الشبكة خلال الشهر الماضي قدرت بنحو 5100 إلى 5300 ميجاوات، فيما وصل الطلب إلى 8480 ميجاوات؛ ما ترتب عليه عجز بقيمة 3200 ميجاوات، لكن مع عودة إمداد الشبكة بالغاز اللازم، وإعادة تشغيل حقوق النفط، وصيانة بعض وحدات الإنتاج ارتفعت قدرة الشبكة إلى 5900 ميجاوات.

وأفاد بأن حال استمرار الأمور كما هو مخطط له سترتفع قيمة الإنتاج وتنخفض قيمة العجز التي تقدر حاليا بنحو 2000 ميجاوات.