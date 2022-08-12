وفد زليتن يدعم تولي حكومة باشاغا مهامها من طرابلس

العنوان-مصراتة

أجرى وفد من أعيان مدينة زليتن زيارة إلى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، في مصراتة؛ وذلك بهدف دعم حكومته في تولي مهامها من طرابلس.

وكان قد اتهم باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بدفع البلاد نحول الحرب والاقتتال من أجل البقاء في السلطة دون شرعية.

وشهدت مدينة مصراتة، الثلاثاء الماضي، استعراضا كبيرا للقوة الموالية للحكومة الليبية.

وقال باشاغا في كلمة مصورة، إنه يحمّل الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها شخصياً، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية.

فيما دافع عن شرعيته وشرعية حكومته، من خلال نيله ثقة البرلمان وتزكية المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أنه عاقد العزم على تجسيد هذه الشرعية وترسيخها.

كما جدد باشاغا التأكيد على أنه لن يستخدم القوة أو التهديد لممارسة حقوقه السياسية، لافتاً إلى أن حكومته ستعمل على بناء دولة تحفظ كرامة المواطن وتضمن له العيش الكريم.

كما وصف الوضع الحالي في البلاد بـ”الخطير”، داعياً الليبيين إلى “وضع حد لهذه الفوضى وعدم ترك ليبيا ومستقبلها رهن لمزاج شخص ومجموعة من أسرته”، في إشارة إلى الدبيبة، الذي اتهمه بالفساد.