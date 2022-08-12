الصفروني: 4 ملايين دينار مصروفات احتفالية لبدة ومرضى أورام مصراتة يموتون

استنكر الناشط المصراتي سمير الصفروني إنفاق الحكومة منتهية الولاية 4 ملايين دينار على حفل يشارك فيه الدبيبة بمسرح لبدة الأثري.

وقال الصفروني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “4 ملايين دينار تصرف على ملتقى الشباب في لبدة ومرضى الأورام مصراتة يموتون لعدم وجود جرعات الكيماوي”، مردفا: “حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم”.

ونشرت وزارة الشباب بالحكومة منتهية الولاية رسالة اليوم الجمعة لعبدالحميد الدبيبة أثنى فيها على الجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب والذي سيقام مساءً على مسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس.

وفي السياق نفسه، سيّرت الحكومة منتهية الولاية عددا من الحافلات لنقل الشباب للمشاركة في الاحتفالية.