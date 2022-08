شوبار: الطبقة السياسية الموجودة هي شخصيات فاسدة قامت بنهب المال العام وخلق الحروب

ليبيا – قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار إن الطبقة السياسية الموجودة هي شخصيات فاسدة قامت بنهب المال العام وخلق الحروب وهدفها الرئيسي هو البقاء في السلطة.

شوبار وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” لفت إلى أن الإعلام الدولي يشير إلى أن تلك الشخصيات بأنها عبء على العملية السياسية في ليبيا، وعبء على الأمن القومي للدول الإقليمية.

وأكد أن التحشيد الموجود في طرابلس ومحيطها الهدف الرئيس له هو الصراع على السلطة من أجل نهب مال الليبيين.

