ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا حاول أكثر من مرة دخول طرابلس إلا أنه اصطدم بقوة من مجموعات مسلحة منعته من الدخول، مؤكدًا أن باشاآغا استنفد كل الطرق السلمية وكل المحاولات.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” تابع: “إن باشاآغا لوّح باستخدام القوة، وأن اتهامه للدبيبة بالمسؤولية عن سفك الدماء هي إشارة بأن حربًا ما قادمة، ومن يتحمل ضريبتها ومسؤوليتها هو الدبيبة”.

ولفت إلى أنه لا توجد اليوم شرعية في ليبيا وأن الأجسام الموجودة حاليًا تستمد شرعيتها من فرض الأمر الواقع.

The post الفلاح: اتهام باشاآغا للدبيبة بالمسؤولية عن سفك الدماء هي إشارة بأن حربًا ما قادمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية