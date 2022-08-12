بعد مكافئته بمنصب نائب آمر الحرس الرئاسي.. نجل العايب ملحقاً عسكرياً في ماليزيا

أقدمت وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية على تعيين “محمد” نجل رئيس المخابرات بحسين العائب ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا بدولة ماليزيا بترشيح من وزارة الدفاع التي يترأسها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وفي الخطاب الموجه إلى مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الخاصة من قبل قصي القشاط مدير مكتب التنسيق الأمني بوزارة الخارجية، جاء اسم محمد حسين محمد العائب في الترتيب رقم 4 ضمن الكشف المرفق بالخطاب.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قد كلّف نجل العائب، محمد حسين العائب بمهام نائب آمر الحرس الرئاسي .