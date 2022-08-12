طقس مستقر مع رطوبة عالية نسبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس مستقرا والأجواء معتدلة على غالب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

أما في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.