مغيب: طرد السفيرة البريطانية أصبح فرض عين وواجبًا وطنيًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن نوايا بريطانيا التي وصفها بـ”الخبيثة” ومشروعها القذر في ليبيا كشفت عنها سفيرتها كارولين هورندال عندما صرحت بتعامل المملكة المتحدة مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى هذه اللحظة على أنها الحكومة الشرعية، في تدخل سافر وصريح في شؤون ليبيا الداخلية واستخفاف واضح بإرادة الشعب الليبي.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح طرد السفيرة البريطانية فرض عين وواجبًا وطنيًا يجب أن يتم بحراك شعبي؛ لأن هذه الدولة وأخواتها من الدول الاستعمارية لا تعترف بقرارات مجلس النواب ويعتبرون أنفسهم أوصياء علينا”.

