ليبيا الان

ثقافة الدبيبة: الوزيرة مبروكة وجهت باستكمال بيانات المرتبات بالجدول الموحد

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن الوزيرة مبروكة توغي، وجهت باستكمال مطابقة مرتبات العاملين وفق جدول البيانات الموحد لحكومة الوحدة، بإشراف مباشر من وزيرة الثقافة.

أضافت في بيان: “انتهت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من مطابقة بيانات موظفيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (540)، بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد، وتمت إحالة المطابقة الى وزارة المالية يوم أمس الخميس 11 أغسطس 2022، للشروع في صرف المرتبات وفقا للجدول العام الجديد للعاملين بالوظيفة العامة بعد مطابقة البيانات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك