ثقافة الدبيبة: الوزيرة مبروكة وجهت باستكمال بيانات المرتبات بالجدول الموحد

قالت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن الوزيرة مبروكة توغي، وجهت باستكمال مطابقة مرتبات العاملين وفق جدول البيانات الموحد لحكومة الوحدة، بإشراف مباشر من وزيرة الثقافة.

أضافت في بيان: “انتهت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من مطابقة بيانات موظفيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (540)، بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد، وتمت إحالة المطابقة الى وزارة المالية يوم أمس الخميس 11 أغسطس 2022، للشروع في صرف المرتبات وفقا للجدول العام الجديد للعاملين بالوظيفة العامة بعد مطابقة البيانات”.