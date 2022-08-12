احتجاج شديد اللهجة من نواب ليبيين على السفيرة البريطانية

عبر 53 عضوا بمجلس النواب الليبي، عن رفضهم لتصريحات السفيرة البريطانية لدى البلاد، كارولين هولندال، حول مواصلة تأييدها لحكومة الوحدة.

واعتبر النواب في بيان لهم اليوم الجمعة أن ما صرحت به السفيرة البريطانية تجاوز لقرارات مجلس النواب تدخلا مرفوضا في شؤون ليبيا الداخلية.

وقال النواب إن “ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها، ولا شرعية لأي حكومة أو طرف إلا باعتماد مجلس النواب والإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا، وهو الذي تم من خلاله استبدال تلك الحكومة بأخرى برئاسة فتحي باشاغا”.