الدبيبة: من يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه لا يمكن العودة إلى الخلف في ليبيا، مؤكدا أن «من يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية»، وذلك في «رسالة وجهه إلى «هؤلاء الناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية للحرب.

وقال الدبيبة في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للشباب التي عقدت بمسرح لبدة في مدينة الخمس، اليوم الجمعة، «أريد أن أرسل رسالة واضحة لهؤلاء الناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية أنظروا إلى أبنائكم اليوم هم مبتوري الأطراف اليوم في القبور بدل من أن يكونوا في الجامعات اليوم أخرونا عشرات السنوات لا يمكن أن نرجع إلى الخلف من يريد السيرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية».