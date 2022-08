ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أمس الخميس وكيل وزارة السياحة لشؤون السياحة حنان الحاسي بمقر ديوان الوزارة، وذلك لبحث أوجه التعاون في التنمية الاقتصادية ووضع آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أهمية دور وزارة السياحة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخاصة ما يميز ليبيا جغرافيًا، حيث تمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي يبلغ مساحته حوالي 2000 كيلو متر كما تشكل الصحاري القسم الأكبر من الأراضي الليبية.

وشدد على أن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على استكمال خارطة الاستثمار الليبية وتوزيع الفرص الاستثمارية السياحية، بالتنسيق مع وزارتا السياحة والحكم المحلي ضمن الخارطة.

The post اجتماع بين إقتصاد وسياحة تصريف الأعمال لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بمجال السياحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية