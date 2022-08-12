المصرف المركزي يُحذر المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية

طرابلس 12 اغسطس 2022 (وال)- حذر مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة، المواطنين من رسائل مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المُختلفة، توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ مالية؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي بهدف خداع المواطنين واختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني.

وأكد المصرف في بيان له؛ حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لِمُحاولات خداع واحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف. داعيًا المواطنين إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المُحاولات أو تداولها.

ونوه المصرف إلى أن المنشورات التي تمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية المُّوثّقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو بالرُجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف. (وال)

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