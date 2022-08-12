فيسبوك يضع عضو شورى إرهابيي بنغازي “وسام بن حميد” ضمن الأفراد الخطرة

وضع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسم الإرهابي وسام بن حميد ضمن الأفراد والمؤسسات الخطرة المحظورة على الموقع.

وعند محاولة البحث عن اسم وسام بن حميد بموقع فيسبوك تظهر رسالة تحذيرية: “بأن المصطلح الذي تبحث عنه يرتبط أحياناً بأنشطة أفراد ومؤسسات خطرين، وهو أمر غير مسموح به على فيسبوك”.

ويعد وسام بن حميد من أخطر العناصر المتطرفة التي كانت في ليبيا، حيث تولى إمارة ميليشيا درع ليبيا، كان المسؤول عن مجزرة “السبت الأسود” في بنغازي، والتي أودت بحياة العشرات من شباب المدينة، ثم أسس مجلس إرهابيي بنغازي المتطرف إلى أن بايع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.