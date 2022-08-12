خبير إيطالي: ليبيا تنتظر أحداثاً مهمة أول سبتمبر

قال الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي إنه يمكن إيجاد حل قريبًا في ليبيا للخروج من المأزق المؤسسي يتمثل في حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة هي بناء المسار الانتخابي.

ووفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي، فقد رجّح روفينيتي أن تكون هناك بين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر أخبار مهمة في ليبيا؛ حيث يستمر الجمود المؤسسي منذ أشهر.

واعتبر الخبير أن السيناريو الذي يجب بناؤه يتمثل في طريق ثالث وهو حكومة مصغرة يمكنها التغلب على المأزق بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة بقيادة فتحي باشاغا.

ولفت روفينيتي إلى إن القاهرة وأنقرة أظهرتا رغبتهما في تهدئة العلاقات المتبادلة، فيما يعمل الملف الليبي كاختبار تشغيلٍ أيضًا لأنه يمثل مصلحة مباشرة للبلدين، معتبرا أن العمل التركي المصري قد يضفي شرعية على الحل الجديد قيد الإنشاء؛ لأن العديد من الفاعلين الليبيين يعتبرون البلدين مرجعية.

وأشار روفينيتي إلى أن بعض الدول من العالم الغربي قادرة على المشاركة في هذا الخيار للتغلب على الجمود الذي كشف عن أسوأ جوانبه لاسيما ما حدث من اشتباكات مسلحة مؤخراً في العاصمة طرابلس، بحسب وصفه.