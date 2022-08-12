الدبيبة: لا خيار غير الاتجاه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة لا يمكن أن يحدث

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه لا خيار أمام الليبيين «غير الاتجاه إلى الانتخابات»، معلنا رفضه «تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب» لأن ذلك «لا يمكن أن يحدث».

وقال الدبيبة في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب التي عقدت بمدينة الخميس، مساء اليوم الجمعة، «لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات ولا يمكن لأي حل أفكار تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن تحدث. نحن مع انتخابات حرة ونزيه».

الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بإقرار القاعدة الدستورية

وطالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالكف عن «العبث» وضرورة إقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات «لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية»، لافتا إلى أن المجلسين يحاولون التمديد وتكرار المراحل الانتقالية.

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وأكد الدبيبة أن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي على أساسها تجري الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.

الدبيبة: لا يمكن الرضى عن هذا الوضع الممل

كما اعتبر الدبيبة أن أنه لا يمكن الرضى عن هذا الوضع «الممل» دون الذهاب إلى الانتخابات ليختار الليبين من يقودهم، مؤكدا أنهم «يرفضون أن يحكمهم أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب».

وأشاد الدبيبة خلال حديثه بـ«شباب المؤسسات الأمنية» الذين «نجحوا في تجنيب بلادنا محاولات عودة الحروب مرة أخرى».