53 نائبًا يستنكرون تصريحات هورندال حول تصريحاتها بتعاملها مع حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية

العنوان – طبرق

أعلن 53 نائبًا في مجلس النواب تصريحات سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال بخصوص إعلانها استمرار عملهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية كونها أتت في سياق توافقي.

وأكد النواب في بيان لهم أن تصريحات هورندال تؤكد تدخلها السافر في الشأن الليبي الخالص متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للملكة المتحدة أو غيرها.

وتابع النواب :”السفيرة قد تناست أيضا أن ذات السياق التوافقي الذي تحدثت عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته وأن ذات الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا هو الذي تم من خلاله استبدال تلك الحكومة بأخرى يرأسها فتحي باشاغا ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها”.

واعتبر أعضاء مجلس النواب أن مثل هذا الإعلان من سفيرة المملكة المتحدة يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي .

وأشار النواب إلى أن هورندال تدخلت في الشأن الليبي من خلال التواصلات والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها.

وذكر أعضاء مجلس النواب أنها حاولات التدخل في المسار الأمني، إضافة إلى التشويش على عمل لجنة (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد النواب أن السفيرة حاولت كذلك بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى السيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء السيئ السمعة.

وشدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان رفضهم بشكل قاطع الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة المملكة المتحدة وبعض السفراء الآخرين ومنهم سفير الإمارات العربية المتحدة.

وحذر النواب أنه في حال استمرار هورندال في عدم احترام السيادة الليبية سيتم الإعلان عنها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين.