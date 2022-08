أبو جناح يقرر إيقاف العمل بقرار التسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلّف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبوجناح اجتماعًا مع اتحاد المصحات الليبي بديوان الوزارة أمس الخميس، لمتابعة دراسة التسعيرة الطبية الموحدة بالمصحات الخاصة.

أبو جناح استمع خلال الاجتماع لكلمات الحضور من الاتحاد للمشاكل التي تواجههم وتعليقاتهم حول دراسة التسعيرة الموحدة، مؤكدًا حرص الوزارة والحكومة على تقديم كامل الدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أصدر أبو جناح تعليماته بإيقاف القرار إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسة التسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بناءً على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة.

