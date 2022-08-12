أبوجناح يُقرر إيقاف العمل بالقرار الخاص بالتسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة

طرابلس 12 أغسطس 2022 (وال)- قرر وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، إيقاف العمل بالقرار الخاص بالتسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسته بناءً على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أبوجناح الخميس، مع اتحاد المصحات الليبي بمقر ديوان وزارة الصحة، لمناقشة التسعيرة الطبية الموحدة بالمصحات الخاصة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على فيسبوك.

وأستمع أبوجناح خلال الاجتماع لكلمات الحضور من الاتحاد والمشاكل التي تواجههم وتعليقاتهم حول التسعيرة الموحدة، حيث شدد الوزير على حرص وزارة الصحة على تقديم كامل الدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. (وال)

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