متجاهلة معاناة الليبيين.. المنقوش ترتدي خاتما وقرطا من الألماس بـ650 ألف دينار

أثار خاتم وقرط ارتدته وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، الجدل بين المواطنين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من رواد مواقع الاجتماعي صورة للمنقوش ترتدي قرطا مرصعا بالألماس، من شركة H&Y Diamonds البريطانية، وتبلغ قيمته 7585 يورو بما يعادل 50 ألف دينار.

وأظهرت الصورة المتداولة لـ”المنقوش” وفي أحد أصابعها خاتماً مرصعا بالألماس يتوسطه اللؤلؤ الأحمر، من شركة Damiani البريطانية.

وكشف الخبراء في هذا المجال عن أن النوع من أشهر خواتم الخطوبة، لأن تصميمه هو نفس تصميم خاتم خطوبة الأميرة ديانا الذي ذاع صيته فى بداية التسعينات، حيث يقدر ثمن الخاتم بـ100 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 600 ألف دينار ليبى.