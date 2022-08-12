الحنيش: يجب أن نذهب لانتخابات برلمانية لكي نبني دولة 17 فبراير المدنية

قال عضو مجلس النواب “محمد الحنيش” إن مجلس النواب لم يستطع طيلة ثماني سنوات خلت أن يرسّخ مبدأ التداول السلمي على السلطة داخله بأن يعيد انتخاب هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان البرلمانية رغم المطالبات المتكررة من الأعضاء؛ ما انعكس سلبا على أداء المجلس، وفق قوله.

وأضاف “الحنيش” في تصريحات صحفية أن مجلس النواب بات غير قادر على اتخاذ أي موقف وطني قوي يواكب الأحداث ويلبي طموحات الليبيين ويسهم في خلق مناخ يقود إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاع وتؤدي إلى استفتاء على دستور دائم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؛ تأكيدا للدولة المدنية التي قامت ثورة 17 فبراير من أجلها، وفق قوله.

واعتبر “الحنيش” في رده على السؤال المتعلق بإمكانية اختيار حكومة ثالثة كحل لحالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد اعتبر أنه خيار خاطئ سيؤدي إلى ولادة حكومة ضعيفة غير قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي؛ لأن أدوات الإنتاج هي ذاتها مؤسسات ينخرها الفساد همها الأول تقاسم المناصب وإدارة الأزمة وليس حلها، بحسب وصفه.

ولفت النائب عن مدينة الزاوية إلى أن الخيار الأمثل في ظل عدم إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور المنجز وعدم القدرة على التوافق على قاعدة دستورية هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2012، أو القانون رقم 10 لسنة 2014 مع إجراء بعض التعديلات إن لزم الأمر، على حد وصفه.