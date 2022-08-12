«الأرصاد»: أجواء معتدلة في معظم المناطق اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة معظم مناطق البلاد اليومين المقبلين، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية، حيث تتكاثر السحب غدًا السبت على معظم مناطق الشمال.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على معظم مناطق الشمال بين 29 و34 درجة مئوية، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 36 و40 درجة مئوية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وقال المركز إن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا بداية من الأحد المقبل على مناطق شمال غرب البلاد.