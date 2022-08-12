الدبيبة يتعهد بمليار ثالث لمنحة الزواج ومنح القروض السكنية

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، سننطلق ابتداء من يوم غد في تخصيص المليار الثالث لمنحة الزواج وسنمنح الشباب قروضا سكنية غير ربوية.

وأضاف الدبيبة في خطابه بمناسبة يوم الشباب العالمي، نقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية إن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى.

وتابع رئيس الحكومة :”لا نريد حروبا بعد اليوم وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء”.

ووجهع الدبيبة حديثه لمجلس النواب :”نقول للبرلمان كفاك عبثا بهذا الشعب اقرؤوا اللائحة الدستورية ودعونا نذهب للانتخابات الدبيبة، ولا يمكن تجاهل خيار الشعب ونحن مع انتخابات حرة نزيهة”.