البكوش: لقاء مختار ودبرز بالدبيبة ينذر بأن قبضة المشري على المجلس قد لا تدوم

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على لقاء عضوي المكتب الرئاسي لمجلس الدولة النائب الأول ناجي مختار والمقرر بلقاسم دبرز المنتخبين حديثًا، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بالقول: “تنذر بأن قبضة خالد المشري الخانقة على المجلس قد لا تدوم”.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “راقب محاولات المشري استيعاب عضوي المكتب الرئاسي، وأي تغيير في تعامل الدولة مع النواب”.

