53 نائب للسفيرة البريطانية: لا شرعية لحكومة غير الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانا، بشأن تصريحات سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

أعضاء مجلس النواب، وعددهم 53 نائب، في بيانهم، قالوا: “تابعنا تصريحات سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندال وما أعلنته من استمرار لعملهم مع حكومة الوحدة الوطنية كونها أتت في سياق توافقي، وإن السيدة كارولين بهذا الإعلان فهي تؤكد على تدخلها السافر في الشأن الليبي الخالص متناسية إن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها، وإن سيادة السفيرة قد تناست أيضا إن ذات السياق التوافقي الذي تحدثت عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته وان ذات الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا هو الذي تم من خلاله استبدال تلك الحكومة بأخرى برئيسها السيد فتحي باشاغا ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها”.

وتابعوا: “إن مثل هذا الإعلان من سفيرة المملكة المتحدة يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي ونذكر التواصلات والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني ومحاول التشويش على عمل لجنة (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى السيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء السيئ السمعة”.

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وأكد الأعضاء رفضهم بشكل قاطع الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة المملكة المتحدة وبعض السفراء الآخرين ومنهم سفير الإمارات العربية المتحدة، محذرين انه في حال استمرار السيدة كارولين في عدم احترام السيادة الليبي سيتم الإعلان عنها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين.