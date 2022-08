التويجر يستبعد قدرة أي حكومة قد تشكّل في البلاد على إنهاء النزاع الراهن على السلطة

ليبيا – استبعد مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر قدرة أي حكومة قد تشكَّل في البلاد على إنهاء النزاع الراهن على السلطة.

التويجر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: الأزمة في ليبيا أكبر من إيجاد حكومة ثالثة”.

وأضاف التويجري: “المعضلة في ليبيا ثنائية، بالنظر إلى أنها دولية – ومحلية، بمعنى عدم وجود جيش موحد يفرض هيبة الدولة على الأرض، في ظل تدخل دولي داعم للأطراف المتصارعة”.

وفيما رد التويجري على إمكانية وقوع صدام قريب بالعاصمة، فقال: “جميع الخيارات مطروحة”.

