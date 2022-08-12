أحياء مدينة الخمس بلا “كهرباء” لتوفيرها للاحتفال باليوم العالمي للشباب

قطعت الشركة العامة للكهرباء خدمة الكهرباء عن أحياء مدينة الخمس من أجل توفير الكهرباء في “خط لبدة”، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يقام في الأخيرة بحضور رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة.

وأفادت المصادر بقيام الشركة بتوزيع أحمال “خط لبدة” ، على باقي أحياء مدينة الخمس لضمان عدم انقطاعها أثناء الحفل بتعليمات من الدبيبة.

هذا وقد استقبل مستشفى الخمس يستقبل عدد من المصابين بعد التعدي عليهم بالضرب من قبل رجال الأمن، في الاحتفال بمسرح لبدة.