عقب رفضه في ليبيا.. السلطات المصرية تطالب بسحب عينات من عصير تانج لفحصها

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن مطالبة السلطات المصرية بسحب عينات من مسحوق عصير تانج من الأسواق لفحصها.

وقال المركز في بيان إن السلطات المصرية المتمثلة في غرفة التجارة المصرية وقطاع التصدير وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات, تطالب بسحب عينات من مسحوق عصير تانج من الأسواق لفحصها.

وأضاف البيان أن “هذا يأتي عقب رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير علامة تجارية (Tang) بلد المنشأ مصر, من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا بمنفذ مساعد البري قادم من شقيقة مصر, وذلك لاحتوائه على لون صناعي E102 يستخرج من الخنافس”.

وتابع: “الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالجمهورية المصرية بين رواده, واستغرابهم بوجود مثل هذا اللون داخل عصير يعتبر الأكثر استهلاكا للمواطن المصري, وتبادل التصريحات الإعلامية بين الجهات المعنية والنشطاء بين مبرر ومعارض”.

وأشار البيان إلى أن “اللون E102 يعتبر من الألوان المحظور استخدامها في المواد الغذائية طبقا للمواصفة الليبية المعتمدة رقم 15 لسنة 2015 والتي تتضمن عددا من الألوان المحظور استخدامها، مذكورة بترقيمها الدولي بالقائمة النمطية للألوان”.