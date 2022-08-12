بالصور | جهاز المباحث الجنائية يحبط تهريب أكثر من 80 ألف لتر وقود عبر منفذ رأس اجدير

الجهاز وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد، وبالتأكد من صحة المعلومات وقتها عن طريق التحري والتقصي والمتابعة أصدر رئيس المكتب المقدم باسم أبو ديب تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم”.