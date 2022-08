بالصور | جهاز المباحث الجنائية يحبط تهريب أكثر من 80 ألف لتر وقود عبر منفذ رأس اجدير

ليبيا – أحبط أعضاء مكتب منفذ رأس اجدير الحدودي التابع لجهاز المباحث الجنائية عملية تهريب كميات ضخمة من الوقود عبر المنفذ كانت وراءها شبكة تهريب منظمة.

الجهاز وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد، وبالتأكد من صحة المعلومات وقتها عن طريق التحري والتقصي والمتابعة أصدر رئيس المكتب المقدم باسم أبو ديب تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم”. وأشار البيان إلى عثور أعضاء الجهاز على 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس اجدير الحدودي. الجهاز أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، فيما تمت إحالة الشاحنات المضبوطة إلى مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس اجدير من حيث الاختصاص القانوني.

