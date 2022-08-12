العثور على جثث 20 مهاجراً على الحدود الليبية ـ السودانية

عثرت قوات الأمن الليبية والسودانية أمس على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين. فيما تمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس الجمعة. علما أن قوات الأمن تعمل أحيانا بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى.

وتعتقد السلطات أن الأشخاص الـ28 في مجموعهم مهاجرون حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين، بهدف الوصول إلى الأراضي الأوروبية باستخدام «قوارب الموت». ومع ذلك، لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص.

وتعد ليبيا واحدة من أهم مناطق العبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، حيث يحاولون الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي عبر ليبيا، التي زعزعت الحروب الأهلية استقرارها لعدة سنوات. ومن هناك يحاول المهاجرون القيام بالرحلة الخطيرة نحو أوروبا على متن قوارب صغيرة تسيرها عصابات الهجرة غير الشرعية.