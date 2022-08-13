الفلاح: لا توجد اليوم شرعية في ليبيا.. والأجسام الموجودة تستمد شرعيتها من فرض الأمر الواقع

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ” جمال الفلاح ” إن رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاغا حاول أكثر من مرة دخول طرابلس إلا أنه اصطدم بقوة من مجموعات مسلحة منعته من الدخول، مؤكدًا أن باشاغا استنفد كل الطرق السلمية وكل المحاولات.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لقناة “الغد” أضاف فيها قائلا: “إن باشاغا لوّح باستخدام القوة، وأن اتهامه للدبيبة بالمسؤولية عن سفك الدماء هي إشارة بأن حربًا ما قادمة، ومن يتحمل ضريبتها ومسؤوليتها هو الدبيبة. وفقا للفلاح”.

كما لفت إلى أنه لا توجد اليوم شرعية في ليبيا وأن الأجسام الموجودة حاليًا تستمد شرعيتها من فرض الأمر الواقع. وفقا لتصريحاته