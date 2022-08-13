وعود زائفة جديدة.. الدبيبة: جميع قروضنا ومنحنا للشباب تخلوا من الربا بإذن الله

وعد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الشباب بـ “منحهم قروضًا سكنية وعدد من قطع الأراضي المخصصة لهم”، بحسب قوله.

الدبيبة، وعبر حسابه على “تويتر”، قال: ”سنمنح قروض سكنية مع قطع الأراضى المخصصة للشباب بالإضافة إلى قروض ستمنح لمن يملكون الأراضي ويرغبون في البناء عليها، وجميعها تخلو تماما من الربا بإذن الله”، بحسب قوله.

وكان الدبيبة، قال خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، إنه سيبدأ في إجراءات المليار الثالث بمنحة الزواج اعتبارًا من الغد”، بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة:” سنمنح الشباب قروضاً سكنية غير ربوية وسنوزع عليهم قطع الأراضي”، بحسب قوله.

وتابع الدبيبة، في كلمته: ”لا نريد حروبا بعد اليوم وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء، ولا يمكن تجاهل خيار الشعب ونحن مع انتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.

واستطرد: ”نقول للبرلمان كفاك عبثا بهذا الشعب، اقرؤوا اللائحة الدستورية ودعونا نذهب للانتخابات، ونقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات إن زمنها قد ولى”، بحسب قوله.