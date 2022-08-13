المسماري: القوات المسلحة ليست طرفاً في أي نزاع سياسي بالبلاد

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء ” أحمد المسماري ” ، أن القوات المسلحة ليست طرفاً في أي نزاع سياسي بالبلاد، ولا تؤيد طرفاً على حساب الآخر، محذراً من أن الأزمة السياسية في ليبيا تؤثر على عمل القوات المسلحة خاصة في معركتها ضد الإرهاب.

كما شدد المساري ، على أن المهمة الأساسية لقوات الجيش الليبي هي محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الدولة،

ولفت، في تصريحات صحفية لـ«الاتحاد» الإماراتية، إلى أن العسكريين الليبيين قادرون على توحيد المؤسسة الوطنية، لكن التدخلات التي تقوم بها بعض الكيانات السياسية والمتطرفة متمثلة في جماعة «الإخوان» الإرهابية تحاول إجهاض تلك الجهود لوأد فكرة قيام جيش ليبي يحمل صفة وطنية ويحمي راية الوطن، لذا يكثفون جهودهم لعرقلة كافة المجهودات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كما أشار المسماري أن القضاء على نفوذ الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا سيسهم بشكل كبير في توحيد مؤسسة الجيش الوطني،

وتابع قائلاً: «لو تحقق ذلك ستكون المؤسسة العسكرية أولى المؤسسات التي يتم توحيدها في البلاد، وتنظيم المؤسسة لحماية البلاد».

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إلى أن المرحلة الأولى لتشكيل جيش وطني ليبي تمت في 9 أغسطس 1940 بهدف تحرير البلاد من الاحتلال الإيطالي، مؤكدا أن المهمة الأساسية لأي جيش هي حماية الدولة واستقلالها وحريتها ومقاومة أي محاولة لإحداث خرق أمني في البلاد، موضحا أن التأسيس الثالث والأخير تم في عام 2014 لتحرير ليبيا من الإرهاب والجريمة والسلاح العشوائي ورفض المؤامرات الأجنبية على البلاد