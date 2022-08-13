رمضان التويجر: الأزمة في ليبيا أكبر من إيجاد حكومة ثالثة

استبعد ” رمضان التويجر ” مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، قدرة أي حكومة قد تشكَّل في البلاد على إنهاء النزاع الراهن على السلطة،

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ«الشرق الأوسط» قال فيه: «لا أتصور ذلك؛ الأزمة في ليبيا أكبر من إيجاد حكومة ثالثة».

كما أضاف التويجر: «المعضلة في ليبيا ثنائية، بالنظر إلى أنها دولية ومحلية، بمعنى عدم جيش موحد يفرض هيبة الدولة على الأرض، في ظل تدخل دولي داعم للأطراف المتصارعة. وفقا لقوله ».

وعلّق على إمكانية وقوع صدام قريب بالعاصمة، قائلاً: «جميع الخيارات مطروحة»،

ومن جانبه توقع المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن تشهد ليبيا «أخباراً مهمة» نهاية أغسطس الجاري، أو بداية الشهر المقبل، للخروج من المأزق المؤسسي، ويتمثل في «حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة بناء المسار الانتخابي . على حد قوله»..