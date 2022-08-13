الدبيبة: جميع قروضنا ومنحنا للشباب تخلوا من الربا بإذن الله

وعد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشباب بمنحهم قروضًا سكنية وعدد من قطع الأراضي المخصصة لهم.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على “تويتر”:” سنمنح قروض سكنية مع قطع الأراضى المخصصة للشباب بالإضافة إلى قروض ستمنح لمن يملكون الأراضى ويرغبون في البناء عليها، وجميعها تخلو تماما من الربا بإذن الله”.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قال خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، إنه سيبدأ في إجراءات المليار الثالث بمنحة الزواج اعتبارًا من الغد”.

وأضاف الدبيبة:” سنمنح الشباب قروضاً سكنية غير ربوية وسنوزع عليهم قطع الأراضي.”

وتابع الدبيبة، في كلمته:” لا نريد حروبا بعد اليوم وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء، ولا يمكن تجاهل خيار الشعب ونحن مع انتخابات حرة نزيهة”.

واستطرد:” نقول للبرلمان كفاك عبثا بهذا الشعب، اقرؤوا اللائحة الدستورية ودعونا نذهب للانتخابات، ونقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات إن زمنها قد ولى”.