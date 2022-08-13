منسق بشركة مليتة للنفط: إمدادات الغاز عادت لمعدلاتها الطبيعية بالمنطقة الغربية

صرح المهندس امحمد محمد ميلاد ( منسق انتاج بشركة مليتة )بأن امدادات الغاز رجعت لمعدلاتها الطبيعية بعد عطل بسيط في حقول الغاز بالمنطقة الغربية

جاء ذلك في تصريحات صحفية أضاف فيها ،أن العطل لم يستمر حتى نصف ساعة ولم يؤثر على وحدات التوليد في الكهرباء

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء قد صرحت فى منشور لها على فيسبوك ، أنه نتيجة للعطل الفني بحقول الغاز التابعة لشركة مليته للنفط والغاز وماتسبب عن ذلك في نقص لكمية الغاز المغذية لمحطات الكهرباء بالمنطقة الغربية وفقد ماقيمته 1100ميجا وات رغم تغيير البعض منها على الوقود الخفيف تفاديا لخروج جميع وحدات التوليد وحدوث حالة اظلام،

وأضاف المنشور ، بأن العمل جاري على تشغيل الحقول واعادة ضخ الغاز ورجوع الوحدات لسابق عملها،